Первый Председатель Палаты Республики Заксобрания Иван Александров удостоен высшей ведомственной награды

На заседании Законодательного Собрания сегодня, 14 декабря, депутаты единогласно проголосовали за награждение Почетным знаком карельского парламента Ивана Петровича Александрова.

Как сообщили в паблике Законодательного Собрания Республики Карелия, Иван Петрович Александров родился в 1941 году в Псковской области, в детстве перенес все тяготы войны. Пошел путь от простого рабочего на стройках в Петрозаводске до депутата Верховного Совета Карельской АССР, председателя Палаты Республики Законодательного Собрания Карелии I созыва и представителя Карелии в Совете Федерации Федерального Собрания России.

«Иван Петрович Александров всю жизнь посвятил защите интересов земляков. Без него точно невозможно представить становление карельского парламентаризма», – сказал председатель Законодательного Собрания Карелии Элиссан Шандалович.

Спикер карельского парламента напомнил, что Иван Александров стал вторым, кто будет награжден Почетным знаком Законодательного Собрания – высшей ведомственной наградой, учрежденной в июне этого года. Ранее депутаты поддержали награждение Почетным знаком депутата Государственной Думы РФ Валентины Пивненко.