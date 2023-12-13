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Первый Председатель Палаты Республики Заксобрания Иван Александров удостоен высшей ведомственной награды

Новости. Общество
16:46, 14 Декабря 2023
фото: ©Законодательное Собрание РК/ВК

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На заседании Законодательного Собрания сегодня, 14 декабря, депутаты единогласно проголосовали за награждение Почетным знаком карельского парламента Ивана Петровича Александрова.

Как сообщили в паблике  Законодательного Собрания Республики Карелия, Иван Петрович Александров родился в 1941 году в Псковской области, в детстве перенес все тяготы войны. Пошел путь от простого рабочего на стройках в Петрозаводске до депутата Верховного Совета Карельской АССР, председателя Палаты Республики Законодательного Собрания Карелии I созыва и представителя Карелии в Совете Федерации Федерального Собрания России.

«Иван Петрович Александров всю жизнь посвятил защите интересов земляков. Без него точно невозможно представить становление карельского парламентаризма», – сказал председатель Законодательного Собрания Карелии Элиссан Шандалович.

Спикер карельского парламента напомнил, что Иван Александров стал вторым, кто будет награжден Почетным знаком Законодательного Собрания – высшей ведомственной наградой, учрежденной в июне этого года. Ранее депутаты поддержали награждение Почетным знаком депутата Государственной Думы РФ Валентины Пивненко.

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