Первый прямой рейс из Москвы приземлился в Пхеньяне

28 июля в 3:30 по московскому времени в столицу Северной Кореи прибыл первый прямой авиарейс из Москвы.

Самолет Boeing 777-200ER авиакомпании Nordwind Airlines вылетел из Шереметьево вечером 27 июля и провел в пути около восьми часов. Об этом сообщили РИА Новости.

На борту находилась российская делегация во главе с министром природных ресурсов Александром Козловым. В аэропорту Пхеньяна пассажиров и экипаж встретили цветами. Обратный рейс запланирован на 29 июля.

В дальнейшем такие полеты будут выполняться примерно раз в месяц. Билеты в одну сторону стоили от 44,7 тысячи рублей.

Ранее, в августе 2023 года, северокорейская авиакомпания Air Koryo возобновила рейсы из Пхеньяна во Владивосток, но билеты можно было купить только в составе тура. Прямое железнодорожное сообщение между странами восстановилось в декабре 2024 года, первый поезд из Пхеньяна в Москву отправился в июне 2025 года.