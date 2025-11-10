Первый российский антропоморфный робот-эмпат с ИИ будет представлен в Москве

В Москве сегодня, 11 ноября состоится презентация первого в России антропоморфного робота с искусственным интеллектом, созданного "Новой технологической коалицией"
Разработка представляет собой гуманоида, способного автономно двигаться, манипулировать предметами и поддерживать осмысленный диалог с человеком, сообщает РИА.
По словам разработчиков, робот умеет двигаться, манипулировать предметами и поддерживать коммуникацию с человеком. Особое внимание было уделено развитию коммуникационных функций: устройство использует микрофонные массивы, может инициировать и поддерживать диалог, а также демонстрировать «эмпатическое» поведение через мимику.
Обучение робота происходило не по заранее заданным алгоритмам, а через взаимодействие с внешней средой и получение обратной связи, как отметили в коалиции.
Сфера применения разработки:
— Заводы и логистические комплексы
— Сервис: банки, аэропорты, публичные пространства
Робот станет базой для создания платформы антропоморфной робототехники. Для обучения ИИ-моделей использовались как собственные серверные мощности разработчиков в Москве, так и арендованные облачные ресурсы на территории России.