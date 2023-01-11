Первый случай заражения вариантом COVID-19, обходящим иммунитет, зафиксирован в России

Новый вариант омикрона «Кракен» обнаружили в Пензенской области, рассказал глава Минздрава Карелии.

Первый случай заражения новым вариантом коронавируса «Кракен» зафиксирован в России, сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков со ссылкой на федеральный Роспотребнадзор.



Новый субвариант омикрона - XBB.1.5 «Кракен» был обнаружен в Пензенской области.



Напомним, опасность нового штамма заключается в том, что всплеск заболеваемости совпадает с тяжелым сезоном гриппа и респираторно-синцитиального вируса.



Но существенных различий в степени тяжести между случаями, вызванными «Кракеном», и предыдущими вариантами нет.



Этот подвариант способен обойти естественный иммунитет, а также защиту, которую обеспечивают вакцины.