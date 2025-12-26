Первый «сухарь» и победа над командой «Золотого дивизиона»: «Динамо-Карелия» подвела итоги года

«Динамо-Карелия» продолжает участие в регулярном чемпионате МХЛ. Сейчас команда занимает предпоследнюю строчку турнирной таблицы.

Всего за сезон командой «Динамо-Карелия» сыграно 36 матчей. Согласно статистике, в восьми из них ребята одержали победу, в двадцати восьми проиграли. Сейчас они находятся на предпоследней строчке турнирной таблицы.

— В этом году команда выработала стабильную привычку к тренировкам, один из наших вратарей заработал «сухарь», то есть отыграл игру на ноль, а еще мы совершили небольшое чудо — обыграли команду «Золотого дивизиона», — рассказали в команде.

«Сухарь» вратарь Максим Климачев заработал в игре с командой «АКМ-Юниор» из Тульской области. Отрыв, правда, небольшой -1:0, но все-таки.

— Хотелось бы более четко, более ответственно играть. В некоторые моменты дергался, боялся. Максимально нелепые движения были, а пацаны помогли, подбодрили, многие броски на себя взяли, что очень приятно. В третьем периоде максимально активно начала, чтобы мне легче было, чтобы силы восстановил. И под конец доиграл, — рассказал тогда Максим Климачев.

Соперников из «золотого» дивизиона — команду «Алмаз» из Череповца - обыграли со счетом 4:2. Игра получилась героическая, отметил тренер команды Дмитрий Крамаренко. Это несмотря на то, что двое лидеров отсутствовали на льду. При этом ребята собрались и сыграли на пределе возможностей.

— Сегодня у нас, не побоюсь этого громкого слова, героическая победа. Ребята вышли сплоченно, выиграли. Как минимум, мы ни одного периода не проиграли. Даже фарт был на стороне соперника, но на нашей была дисциплина и сумасшедшая самоотдача. Выцарапали, выгрызли победу у соперника, который превосходит в классе на голову. Вот она такая командная победная игра. Болельщикам большое спасибо и ребятам низкий поклон, — поделился впечатлениями после матча тренер команды Дмитрий Крамаренко.

Добавим, что Дмитрий Крамаренко возглавил команду 26 сентября. Он сменил на посту Игоря Велькера, который работал в Кондопоге на протяжении двух сезонов. С новым тренером команда пошла в рост, хотя были уходы из команды лидеров и вводы новых игроков. Но болельщики отмечают, что клуб может играть достойно. Что доказал и последний матч года, когда с командой «золотого» дивизиона «Динамо» СПб сыграли со счетом 3:2.

— Хороший матч парни, очень достойная игра. А тем более против настолько крепкого соперника, показать такой результат — это много стоит. Я не устану повторять, что когда на воротах у нас Андрей, команда не боится играть. Непонятно почему, но именно с ним команда выдаёт такие достойные матчи. Спасибо за матч парни, сегодня вы молодцы, покусались, пободались и получили хороший опыт для себя. Спасибо Дмитрий Александрович, надеемся, что вы хорошо отдохнёте в праздники и приедете с новыми силами! Поверьте, здесь вас ждут больше, чем где-либо, - написал один из болельщиков.

«Столица на Онего» присоединяется к поздравлениям. Мы желаем ребятам веры в собственные силы. Тренеру — терпения и мудрости.