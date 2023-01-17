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Первый урожай беломорских мидий планируют собрать в Карелии в этом году

Новости. Экономика
17:05, 07 Февраля 2023
фото: Правительство Карелии

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Моллюсков выращивают на фермах в Лоухском районе. Об этом рассказал глава Карелии Артур Парфенчиков на пресс-конференции «Интерфакс Северо-Запад» в Санкт-Петербурге.

Для предпринимателей в Карелии в настоящее время открыты особые перспективы в освоении ресурсов Белого моря. В первую очередь, это связано с возможностью получения статуса резидента Арктической зоны Российской Федерации и соответствующих льгот. Сегодня на Белом море идет становление марикультуры. Несмотря на затруднения в промышленном культивировании беломорских мидий из-за длительного ледостава, чистота вод на побережье позволяет создать условия, оптимальные для роста особей этого вида.

В настоящее время разведением моллюсков в Белом море занимаются два резидента Арктической зоны – ООО «Северная мидия» и КФХ Шкуринский И.В.

- Уже в этом году планируются первые достаточно большие объемы продукции. Урожай созрел на наших морских нивах. Но самое интересное, что у нас будут выращивать не только саму аквакультуру. Посещение подобных хозяйств очень востребовано с точки зрения морского туризма. Поэтому здесь мы развиваемся сразу по двум направлениям: производству пищевой продукции и так называемому агротуризму, – отметил Артур Парфенчиков.

В 2021 году ООО «Северная мидия» начало реализовывать в Лоухском районе проект аквакультурного и туристического кластера. Он предполагает создание сертифицированной фермы по выращиванию мидий и уникального эко-курорта в поселке Чупа. Резидент возвел часть объектов, установил мидийную ферму, закупил оборудование. Объем инвестиций уже составил почти 32 млн рублей. В 2023 году планируется получить первый урожай мидий. Он, по оценкам компании, составит от 10 до 20 тонн моллюсков.

Владелец крестьянского (фермерского) хозяйства Илья Шкуринский также выращивает мидии в Белом море. В проект инвестировано уже более 3 млн рублей. Частично приобретено необходимое оборудование, посажена аквакультура. Кроме того, уже заключены контракты с ресторанами Петрозаводска на поставку урожая, который будет снят в этом году. Запуск обоих инвестиционных проектов, помимо прочего, создаст дополнительные рабочие места для жителей Лоухского района.

Отметим, что в Белом море сегодня выращивают не только мидий. ООО «Морские биотехнологии» летом 2022 года получили статус резидента Арктической зоны для добычи и обработки бурых морских водорослей. В рамках проекта приобрели лодки для добычи растений и оборудование для их просушки. Резиденту был предоставлен земельный участок. В настоящее время инвестор ведет хозяйственную деятельность. По итогам 2022 года предприятие добыло 122 тонны водорослей.

Для расширения сотрудничества с инвестором в этом году планируется заключить концессионное соглашение на строительство производственного комплекса переработки и хранения продукции из водорослей на территории Республики Карелия. Ламинария и Фукус используются при производстве детского, лечебного, диетического питания, косметических средств, соков и безалкогольных напитков. Стоимость проекта составит более 250 млн рублей. Планируется, что итогом его реализации станет налаженное производство пищевых продуктов из водорослей в Карелии.

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