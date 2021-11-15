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Первый в Карелии промышленный парк похож на заваленный снегом пустырь (ФОТО)

Новости. Экономика
09:46, 15 Декабря 2021
фото: © «Столица на Онего»

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Основная часть территории первого в Карелии промышленного парка «Надвоицы» спустя 5 лет после его открытия до сих пор пустует.

Участок площадью 17,4 гектара почти не используется и завален сугробами снега.

По данным Минэкономразвития Карелии, в качестве резидентов промпарка зарегистрированы завод «Русский радиатор» по производству радиаторов, компания «КЮ Дата центр», которая оказывает услуги по предоставлению вычислительной мощности заказчикам, «Надвоицкий карборундовый завод» и «Надвоицкий завод ТДМ» — оба эти предприятия занимаются производством гранул и порошков из природного камня.

При строительстве промпарка были проложены электрические, тепловые, водопроводные и канализационные сети. Стоимость создания площадки в 2017 году оценивалась в сумму более 255 млн рублей.

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Клещ
2021-12-15 10:20:15
Бизнес так себе, но за освоение бюджетных денег - 10 баллов из 10
Grek
2021-12-15 10:12:15
У непутёвых чинуш с погонами по-другому не бывает .
Игорь
2021-12-15 10:03:38
Зато заборчик стоит :)
Gen Mag
2021-12-15 09:53:43
А как стонали, как стонали....
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