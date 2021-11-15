Первый в Карелии промышленный парк похож на заваленный снегом пустырь (ФОТО)

Основная часть территории первого в Карелии промышленного парка «Надвоицы» спустя 5 лет после его открытия до сих пор пустует.

Участок площадью 17,4 гектара почти не используется и завален сугробами снега.

По данным Минэкономразвития Карелии, в качестве резидентов промпарка зарегистрированы завод «Русский радиатор» по производству радиаторов, компания «КЮ Дата центр», которая оказывает услуги по предоставлению вычислительной мощности заказчикам, «Надвоицкий карборундовый завод» и «Надвоицкий завод ТДМ» — оба эти предприятия занимаются производством гранул и порошков из природного камня.

При строительстве промпарка были проложены электрические, тепловые, водопроводные и канализационные сети. Стоимость создания площадки в 2017 году оценивалась в сумму более 255 млн рублей.