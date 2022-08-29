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Первый в Карелии сезон Молодёжной хоккейной лиги начался с поражения карельской команды

Новости. Спорт
13:48, 06 Сентября 2022
фото: © Паблик ВК «Спорт - норма жизни Карелия»

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Хоккейная команда «СКА-Карелия» провела первый домашний матч чемпионата Молодёжной хоккейной лиги - Первенства России по хоккею среди юниоров в возрасте до 21 года.

Соперниками карельских хоккеистов стала команда «СКА-Варяги» из Ленинградской области. Гости одержали победу со счетом 1:6.

Несмотря на поражение, эта игра имела важное значения для Карелии — местная команда впервые выступила в матче Молодёжной хоккейной лиги.

«Карелия выступает в МХЛ, это серьезный шаг вперед. Огромная работа проделана со стороны руководства республики для развития хоккея, для развития команды „СКА — Карелия“. Я хочу пожелать болельщикам побольше побед, а ребятам честной борьбы, достижения поставленных целей!», — заявил вице-президент КХЛ по развитию молодежного хоккея Александр Гуськов.

Следующий матч Чемпионата МХЛ состоится в Кондопоге уже сегодня вечером: «СКА-Карелия» проведет повторную встречу с тем же соперником. Затем домашние игры пройдут в Ледовом дворце 14 и 16 сентября: нашим хоккеистам предстоит встретиться с командами «золотого» дивизиона МХЛ: «Русскими Витязями» и «Спартаком».

 

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