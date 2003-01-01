Первый в России астрорейс для наблюдения метеорного потока запустят в середине декабря

Корпорация «Роскосмос» объявила о запуске первого астрорейса для наблюдения метеорного потока Геминиды.

В ночь с 13 на 14 декабря авиакомпания «АstroNight» запустит первый астрорейс для наблюдения метеорного потока Геминиды. Судно поднимется на высоту 10 тысяч метров, сообщили в пресс-службе госкорпорации «Роскосмос».

— В это время «звёзды» будут летать по всему ночному небу — до 150 жёлтых, зелёных, красных метеоров в час. План полёта просчитан с учётом наибольшего шанса совместить наблюдение за метеорным потоком с вероятностью появления северного сияния, — рассказали там.

В путешествие по звёздному небу самолёт отправится из московского аэропорта «Внуково».

Напомним, Геминиды — яркое космическое явление, возникающее ежегодно в середине декабря, когда Земля пересекает след астероида Фаэтон.

