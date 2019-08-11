Первый в России энергоэффективный город хотят создать в Карелии

Об этом 9 августа сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по ЖКХ, строительству и дорогам Игорь Шпектор.

"Мы готовы работать вместе, чтобы выбрать район или населенный пункт, сделать отдельную программу по энергоэффективности этого населенного пункта и показать всей стране Карелию в этом плане", – отметил Шпектор в ходе визита в регион.

По словам заместителя премьер-министра Карелии по развитию инфраструктуры Оксаны Чебуниной, глава Карелии Артур Парфенчиков предложил осуществить пилотный проект в Беломорском районе. Речь идет о ремонте зданий, утеплении фасадов, окон, дверей, установке современных тепловых узлов, которые способны регулировать подачу тепла в зависимости от времени суток и погодных условий. По словам Чебуниной, власти также рассматривают вариант переселения жителей для их более компактного размещения, пишет ТАСС.

"Мы сейчас выбираем один район, скорее всего, это будет Беломорский, на примере которого мы с помощью федерального центра и Игоря Леонидовича [Шпектора] будем разрабатывать программу. Допустим, чтобы сделать энергоэффективным город Беломорск, на первом этапе нам понадобится 4 млрд рублей", – рассказала Чебунина.



Как отметил член Общественной палаты РФ, в настоящее время энергоэффективные технологии в России применяют только в отдельных зданиях. Если предложение Карелии будет поддержано, то в стране появится первый пример энергоэффективного города. По оценке Шпектора, подобный проект должен окупиться через 1,5-2 года.