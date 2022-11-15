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Первый в России оператор полного цикла займется мусором в Карелии

Новости. Общество
12:30, 19 Декабря 2022
фото: © Александр Батов / «Столица на Онего»

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В декабре Карельский экологический оператор по обращению с ТКО присоединился к Группе «ЭкоЛайн».

Карельский экологический оператор, который отвечает в нашей республике за обращение с ТКО, в декабре этого года присоединился к Группе «ЭкоЛайн». Это первый в России оператор полного цикла, работает в Москве и Московской области, где обслуживает почти семь миллионов жителей и 41 тысячу различных фирм.

Группа «ЭкоЛайн» ежегодно обрабатывает более четырех миллионов тонн Т. О. При этом, все без исключения отходы сортируются, а 75% уходит на переработку. Для этого группа компаний построила в Московской области два комплекса по переработке отходов — «Восток» и «Нева».

Работа Группы «Эколайн» в Карелии будет выглядеть следующим образом. К Новому году в Петрозаводске должны построить сортировочную станцию, где будут отбирать подходящие отходы, и грузовиками отправлять их на заводы по переработке в другие регионы страны. Для этого в городе установят купленные три тысячи контейнеров для раздельного сбора мусора.

Кроме того, в районах республики поставят шесть станций по перегрузке мусора, две из них снабдят линиями сортировки.

Также в планах инвестора через три года возвести на действующем полигоне в Орзеге (Прионежский район) свой комплекс по переработке отходов. С его помощью в «ЭкоЛайне» планируют перейти на стопроцентную сортировку мусора с минимумом захоронения отходов.

Все подробности - в статье «Столицы на Онего» ««ЭкоЛайн»: современное отношение к отходам». 

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