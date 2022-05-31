Первый заместитель гендиректора «ВКонтакте» и менеджер компании погибли в Белом море

При езде на вездеходе в Ненецком автономном округе трагически погибли топ-менеджеры «ВКонтакте» Владимир Габриелян и Сергей Мерзляков.

Владимир Габриелян и Сергей Мерзляков ехали на вездеходах вдоль Белого моря в Ненецком автономном округе, они перевернулись, и их потащило в море. Еще два человека, которые были с ними, выжили, сообщила РБК.

Союз оленеводов НАО ранее сообщил, что Габриелян и еще один человек пропали вблизи села Шойна в Ненецком автономном округе (НАО).

По данным Союза оленеводов, Габриелян и трое его спутников двигались на вездеходах вдоль Белого моря. На реке Бугряница вездеходы перевернулись, и их потащило в море. В результате Габриелян и Мерзляков пропали, ехавшие с ними Алена Габриелян и Сергей Ольсевич смогли выбраться на берег.

«Тела нашли. Поисково-спасательные работы закончены. Выжившие находятся в Нарьян-Маре», — сообщил волонтер поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» НАО Владислав Выучейский.

Габриелян c 2001 года работал в Mail.ru Group (в 2021 году сменила название на входящий в ее экосистему бренд VK), сначала был системным администратором и unix-разработчиком, писал vc.ru. В 2003 году он возглавил техническую поддержку сервиса «Почта Mail.ru», а с 2005 года был вице-президентом и техническим директором.

С 2019 года Габриелян занимал пост первого заместителя генерального директора VK. В марте 2022 года он вошел в совет директоров компании.