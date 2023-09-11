Первый замглавы Карелии проверил ремонтируемые школы и стадион в Кондопоге

Александр Чепик потребовал от Минобразования и местной администрации решить вопросы с подрядчиками и завершить ремонт соцобъектов.

Первый замглавы Карелии Александр Чепик проверил состояние средней школы № 7 и стадиона в Кондопоге в ходе рабочей поездки, рассказали в пресс-службе правительства республики 13 сентября. Часть выполненных работ в учебном учреждении вызвала серьезные нарекания, а спортобъект, несмотря на поддержку регионального правительства, по-прежнему не отремонтирован.

При обследовании основания стадиона обнаружили нарушения технологии, поэтому прежде чем новый подрядчик приступит к завершению работ, заключение по спортивного объекту сделает строительный контроль.

Премьер-министр правительства республики потребовал от главы Кондопожского района оперативно провести все необходимые процедуры, выставить гарантийные претензии старому подрядчику, направить материалы в прокуратуру и завершить ремонт стадиона при взаимодействии с пришедшей на объект новой организацией.

При посещении средней школы № 7, текущий ремонт которой проводили этим летом, Александр Чепик отметил, что при осмотре здания единственное, к чему не было претензий, это стеклопакеты. Изначальный срок сдачи работ был сорван подрядчиком, с территории учреждения по-прежнему не вывезли строительный мусор. Кроме того, некоторые технологические решения в рамках ремонта не выдержали критики.

«Сейчас мы завершаем ремонт школ, запланированный на первом этапе программы. Уже сегодня мы увидели ряд проблем, связанных с законом о госзакупках. Предприниматели скидывают до 50% от изначальной цены, заложенной в смете, начинают экономить и выполняют работы так, что принять их мы не можем», — отметил премьер-министр. Он добавил, что такие истории заканчиваются расторжением контракта и невыплатой денег, а все работы, что подрядчики выполнили некачественно, приходится переделывать.

«Школа — это социальный значимый объект, сюда приходят дети, а все, что связано с детьми, находится у нас на жестком контроле», — подчеркнул премьер-министр.

Первый замглавы Карелии потребовал от Минобразования и спорта и местной администрации решить вопросы с подрядчиками и проектировщиками и завершить ремонт, устранив все нарекания, в том числе учесть вопросы со стороны родителей учеников.

«По поручению главы республики из бюджета выделены дополнительные средства, чтобы школы, которые мы капитально обновляем в 2023 году, были завершены комплексно и в срок, со всеми скрытыми работами, которые обнаружили уже в ходе ремонта зданий», — подчеркнул Александр Чепик.

Он сообщил, что на некоторых объектах подрядчики не укладываются по срокам, но находят различные временные решения, чтобы учебный процесс не прекращался, а ремонт был выполнен в полном объеме.

«Нам бы не хотелось „бить по рукам“ наших карельских подрядчиков, ведь впереди у нас запланированы не только ремонты школ, но и клубов, и детских садов, и нам нужны будут подрядчики с опытом работы на социальных объектах. Но часть предпринимателей, которые провалили взятые на себя обязательства, работать на таких проектах больше не смогут — наша задача максимально эффективно использовать бюджетные средства, а не растрачивать деньги, не получая качественного результата», — добавил Чепик.

Кроме того, премьер-министр республиканского правительства проверил ход капремонта в средней школе № 1. Работы на объекте подрядчик выполняет по федеральной программе. Завершают обшивку фасада учреждения, внутри полным ходом идет отделка помещений.

В школу доставили новое оборудование для пищеблока и столовой, продолжается устройство коммуникаций, обновление актового и спортивного залов, раздевалок и туалетов. Работы планируют завершить до конца октября.