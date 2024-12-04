Первый замглавы Петрозаводска пообещал рассчитать финансирование для устройства освещения по ул. Беломорской

Михаил Ершов встретился с заместителем главного инженера железной дороги по территориальному управлению ОАО «РЖД» Виталием Самсоновым.

На прошлой неделе состоялась встреча первого заместителя главы Петрозаводска Михаила Ершова с активом жителей района Рыбка. Об этом он сообщил в личном профиле в соцсети.

Много вопросов остаются неразрешенными, к примеру, отсутствие тротуаров по ул. Пограничной, неудовлетворительное состояние проезжей части ул. Медвежьегорской, брошенный бесхозный транспорт и др.

Не менее важный вопрос и по переходу через жд пути в районе улицы Беломорской. По всем этим и другим вопросам дал поручение коллегам. Работа началась

— рассказал замглавы карельской столицы.

Сегодня совместно с заместителем главного инженера железной дороги по территориальному управлению ОАО «РЖД» Виталием Владимировичем Самсоновым обсудили ситуацию по переходу через железнодорожные пути, необходимо продолжить совместную работу в этом направлении. Готовим расчет необходимого финансирования для устройства освещения по ул. Беломорской со стороны ул. Новосулажгорской

— поделился Михаил Ершов.