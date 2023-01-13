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Первый зампрокурора Карелии Алексей Афанасьев возглавил надзорное ведомство Омской области

Новости. Общество
14:17, 16 Января 2023
фото: Алексей Афанасьев / фото администрации Красноярского края

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Президент России Владимир Путин назначил прокурором Омской области теперь уже бывшего первого заместителя прокурора Карелии Алексея Афанасьева.

Как стало известно «Столице на Онего», первый заместитель прокурора республики Алексей Афанасьев стал главой надзорного ведомства Омской области. Он будет занимать эту должность в течение пяти лет.

Напомним, что 53-летний Афанасьев с июня 2021 года был первым заместителем прокурора Карелии. На этот пост выпускник Сибирского юридического института МВД России Афанасьев был назначен с должности заместителя прокурора Красноярского края. В Омской области он сменил Николая Студеникина, который возглавил Управление Минюста России по Курской области.

Что касается нового будущего первого заместителя руководителя надзорного ведомства Карелии, то, по словам сотрудников ведомства нашему изданию, им об этом пока ничего не известно.

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