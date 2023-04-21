Пес по кличке Жан-Поль Жгучий Перчик вернулся к хозяевам благодаря полиции Петрозаводска

Правоохранительные органы вернули домой собаку породы бивер-йоркширский терьер, сообщили в МВД Карелии.

В пятницу, 30 июня, в отделе полиции №1 по Петрозаводску стражи порядка передали владельцам их собаку.



Накануне вечером в полицию за помощью обратились хозяева собаки породы бивер-йоркширский терьер. Их пес по кличке Жан-Поль Жгучий Перчик пропал со двора частного дома в районе Соломенное. Горожане также разместили объявление в социальных сетях и попытались сами найти домашнего любимца.



Не прошло и суток, как сотрудники уголовного розыска нашли людей, забравших пса. Полицейские привезли его в отдел полиции.



По заявлению продолжается проверка, сообщили в МВД Карелии.