Пёс, потерявший дом при пожаре в Петрозаводске, обрёл новую семью

Собака по кличке Умка, принадлежавшая семье, пострадавшей от пожара в таунхаусе Университетского городка в ноябре, нашла новый дом.

Умку приютили неравнодушные люди, предоставив ей временное убежище, сообщает «Фактор».

Пожар произошёл 26 ноября в Университетском городке Петрозаводска. В результате пострадали три человека: беременная женщина с переломами (беременность сохранили), двухлетний ребёнок с лёгкими травмами и женщина с ожогами дыхательных путей и тела. В суматохе собака Умка сбежала.

После недельных поисков пса обнаружили в истощённом состоянии в промышленной зоне на Заводской улице. Волонтёрам и хозяевам удалось поймать животное, но из-за стеснённых условий на съёмной квартире после пожара семья обратилась за помощью в поиске временного приюта для питомца.

В итоге для Умки нашлась новая семья. История завершилась благополучно благодаря совместным усилиям волонтёров и новых хозяев.

Ранее мы сообщали, что в Петрозаводске нашли собаку, которая пропала после пожара на Университетской. Позднее хозяин отказался от найденной накануне собаки.