Пешеход погиб под колесами автомобиля Ford на трассе в Карелии

ГИБДД проводит проверку после наезда на пешехода на трассе "Сортавала".

По данным ведомства, 1 апреля в 22.35 на 219 км федеральной автодороги 45-летний водитель автомобиля Ford сбил мужчину, который, по предварительным данным, двигался навстречу движения автомобиля.

"В результате ДТП пешеход погиб на месте, до приезда скорой медицинской помощи. По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются", - отметили в ведомстве.