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Пешеход попал под колеса автомобиля на "зебре" в Петрозаводске (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
08:57, 25 Января 2021
фото: © кадр из видео
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Автомобиль сбил пешехода, переходившего дорогу по нерегулируемому переходу в Петрозаводске.

ДТП произошло в воскресенье вечером на кольцевой транспортной развязке в Петрозаводске.

Несколько автомобилей остановились перед "зеброй", чтобы пропустить группу пешеходов, но водитель машины в соседнем ряду не обратил на это внимание, продолжил движение и сбил человека.

В результате, пешехода отбросило на проезжую часть. Какие он получил травмы, будет известно по результатам проверки ГИБДД Карелии.

Видеозапись происшествия, снятая камерой камерой уличного наблюдения компании "Сампо.ру", опубликована в группе "ДТП Петрозаводска и Карелии" Вконтакте.

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Комментарии

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Прямой
2021-01-25 09:38:11
Надо быть внимательней, Вы не в Финляндии, там любой водитель Вас пропустит....
Гость
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