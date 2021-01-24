Пешеход попал под колеса автомобиля на "зебре" в Петрозаводске (ВИДЕО)

Автомобиль сбил пешехода, переходившего дорогу по нерегулируемому переходу в Петрозаводске.

ДТП произошло в воскресенье вечером на кольцевой транспортной развязке в Петрозаводске.

Несколько автомобилей остановились перед "зеброй", чтобы пропустить группу пешеходов, но водитель машины в соседнем ряду не обратил на это внимание, продолжил движение и сбил человека.

В результате, пешехода отбросило на проезжую часть. Какие он получил травмы, будет известно по результатам проверки ГИБДД Карелии.

Видеозапись происшествия, снятая камерой камерой уличного наблюдения компании "Сампо.ру", опубликована в группе "ДТП Петрозаводска и Карелии" Вконтакте.