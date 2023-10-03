Пешеход попал под колеса УАЗика в Сортавале

О дорожной аварии сообщили в паблике 38 пожарно-спасательной части Сортавалы.

ДТП произошло в среду, 4 октября, в 18.25, в Сортавале, на пешеходном переходе на улице Бондарева - рядом с перекрестком улиц Бондарева и Победы.

Было установлено, что водитель автомашины УАЗ ехал в сторону Сортавалы и сбил пешехода, который переходил дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора.

Пешехода с травмами госпитализировали в Сортавальскую ЦРБ.

Сотрудников 38 пожарно-спасательной части привлекали для ликвидации последствий дорожной аварии.