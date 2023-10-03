Пешеход попал под колеса УАЗика в Сортавале

Пешеход сбили на пешеходном переходе - он переходил дорогу на зеленый свет.
О дорожной аварии сообщили в паблике 38 пожарно-спасательной части Сортавалы.
ДТП произошло в среду, 4 октября, в 18.25, в Сортавале, на пешеходном переходе на улице Бондарева - рядом с перекрестком улиц Бондарева и Победы.
Было установлено, что водитель автомашины УАЗ ехал в сторону Сортавалы и сбил пешехода, который переходил дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора.
Пешехода с травмами госпитализировали в Сортавальскую ЦРБ.
Сотрудников 38 пожарно-спасательной части привлекали для ликвидации последствий дорожной аварии.
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