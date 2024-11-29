Пешеход попал в больницу после аварии на окраине Петрозаводска

ДТП произошло в районе Сулажгора утром 2 декабря

Об аварии, произошедшей 2 декабря в 07.17 на пересечении улицы Новосулажгорской и Ветеринарного переулка в Петрозаводске, сообщили в Госавтоинспекции города.

Автомобиль Kia Rio под управлением 33-летнего водителя при повороте налево сбил пешехода, переходившего проезжую часть по линии тротуара.

В результате 41-летний пешеход был госпитализирован с травмами.