Пешеход попал в больницу после ДТП в Пятом поселке Петрозаводска

ДТП с участием пешехода произошло днем 5 февраля на улице Профсоюзов в столице Карелии.

В воскресенье, 5 февраля, в 14.50 у дома № 10-А по улице Профсоюзов в Петрозаводске мужчина 1988 года рождения перешел дорогу, не убедившись в безопасности своих действий.



В результате пешеход попал под колеса автомобиля Ford EcoSport, управлял которым автомобилист 1976 года рождения.



Пострадавшего отвезли в БСМП. После осмотра медики отпустили его домой, сообщили нашему изданию в Госавтоинспекции карельской столицы.



По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются.