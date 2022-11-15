Пешеход в Петрозаводске не убедился в безопасности и стал жертвой ДТП

На Вытегорском шоссе в Петрозаводске автомобиль сбил мужчину, переходившего дорогу в неположенном месте, сообщили в ГИБДД города.

Так, 2 декабря в 10.15 на перекрестке Вытегорского шоссе и проезда Тидена 32-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2105» совершил наезд на 44-летнего пешехода, переходившего проезжую часть, не убедившись в безопасности перехода.

В результате дорожной аварии пешеход получил травмы и был госпитализирован.

Обстоятельства ДТП выясняются.