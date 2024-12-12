Пешеход в Петрозаводске попала под машину, забыв посмотреть по сторонам

В Госавтоинспекции Петрозаводска рассказали обстоятельства аварии на улице Московская.
Как сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска, 13 декабря в 12.45 в районе дома № 1 по улице Московская автомобиль Renault Kaptur, за рулём которого находился 69-летний водитель, сбил пешехода.
Женщина переходила проезжую часть, не убедившись в отсутствии транспортных средств.
В результате ДТП 49-летняя пешеход получила травмы. Обстоятельства аварии устанавливаются.
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