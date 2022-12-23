Пешеход «вынырнул» из-под бампера сбившего его автомобиля в Петрозаводске (ВИДЕО)

Автомобиль сбил пешехода на Лососинском шоссе в Петрозаводске.

Видеозапись происшествия повилась сегодня на странице группы «Подслушано у водителей Птз и Карелии» Вконтакте.

Пешеход вышел на проездую часть перед автомобилем и от удара упал на асфальт. Пока машина продолжала двигаться, он сумел из-под нее выскочить и отбежать в сторону.