Пешехода дважды переехали авто в Петрозаводске, мужчина погиб

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Пешехода насмерть сбили в воскресенье в столице Карелии.
По данным ГИБДД, 20 мая около 11 часов на Лесном проспекте в районе пешеходного перехода у АЗС "ТНК" водитель " Chevrolet Aveo", двигаясь в среднем ряду, сбил пешехода. От удара человека отбросило в район правой полосы, где на него наехал двигавшийся в попутном направлении автобус "ПАЗ".
"В результате аварии пешеход, мужчина 1956 года рождения от полученных травм скончался. Обстоятельства происшествия устанавливаются", - отметили в ГИБДД.
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