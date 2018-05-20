Пешехода дважды переехали авто в Петрозаводске, мужчина погиб

Пешехода насмерть сбили в воскресенье в столице Карелии.

По данным ГИБДД, 20 мая около 11 часов на Лесном проспекте в районе пешеходного перехода у АЗС "ТНК" водитель " Chevrolet Aveo", двигаясь в среднем ряду, сбил пешехода. От удара человека отбросило в район правой полосы, где на него наехал двигавшийся в попутном направлении автобус "ПАЗ".

"В результате аварии пешеход, мужчина 1956 года рождения от полученных травм скончался. Обстоятельства происшествия устанавливаются", - отметили в ГИБДД.