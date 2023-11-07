Пешехода сбили в самом населенном районе Петрозаводска

Человек пострадал в аварии на Древлянке.
Авария с участием пешехода произошла вчера вечером, 7 ноября, в петрозаводском районе Древлянка.
Как сообщили в пресс-службе МЧС Карелии, автомобиль бил пешехода в 20:47 вечера в районе дома № 29 по Лесному проспекту.
Для оказания помощи пострадавшему привлекались медики МЧС.
Ранее сообщалось, что прокуратура Карелии проверит обстоятельства двух страшных ДТП в Пряжинском районе.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание