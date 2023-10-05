Пешехода сбили в темноте на окраине Петрозаводска

Человек побежал по переходу на улице Зайцева перед автомобилем.
Авария с участием пешехода произошла в 18.59 вечера 5 августа на нерегулируемом пешеходном переходе в районе перекрестка улицы Зайцева и Берегового переулка в Петрозаводске.
Судя по видео, на пешеходный переход непосредственно перед автомобилями выбежал человек. Он уже подбегал к остановке на противоположной стороне проезжей части, когда его сбила машина. Пешеход упал на асфальт, к нему поспешили очевидцы.
Авария попала на камеру наблюдения компании «Ситилинк», видео выложили в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии». Подробности ДТП уточняются.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание