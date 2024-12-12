Пешехода жестко сбили в одном из районов Петрозаводска

Дорожная авария произошла в Пятом поселке в карельской столице.
О дорожном происшествии в Пятом посёлке рассказал телеграм-канал «ДТП ПТз и Карелии».
ДТП произошло в пятницу,13 декабря, на нерегулируемом пешеходном переходе рядом с пересечением улиц Пограничная и Сталинградская.
Легковой автомобиль выезжал с улицы Пограничная, поворачивая направо на улицу Сталинградская. Пешеход стал переходить дорогу, и спустя несколько секунд его сбил автомобиль.
В источнике предположили, что, возможно, водителя ослепило солнце. При этом на записи видно, что автомобиль не снизил скорость перед пешеходным переходом.
Информация о пострадавшем уточняется.
Момент аварии попал на видео.
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