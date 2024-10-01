Пешехода жестко сбили в Петрозаводске

Авария с участием пешехода произошла вечером 1 октября в Пятом Поселке.

Жесткая авария с участием пешехода произошла сегодня, 1 октября, на улице Профсоюзов в Петрозаводске, в районе пересечения с улицей Тупиковая.

Инцидент попал на камеру наблюдения и был выложен в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

Легковой автомобиль сбил мужчину, переходившего улицу по нерегулируемому пешеходному переходу. Инцидент произошел в 18.19 вечера.

От удара пешеход упал под колеса автомобиля. К пострадавшему поспешили очевидцы аварии. Ему помогли подняться, и мужчина с их помощью отошел на тротуар. Впоследствии на место были вызваны сотрудники ГИБДД и спасатели. Подробности аварии уточняются.