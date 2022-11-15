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Пешеходам разрешат пользоваться аварийным мостом под Петрозаводском до конца февраля 2023 года

Новости. Общество
09:00, 30 Ноября 2022
фото: Минтранс Карелии/ВК

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Временную пешеходную переправу во время реконструкции моста через реку Шуя в Прионежском районе возводить не планируют.

По информации Минтранса Карелии, движение пешеходов по мосту через реку Шуя будет разрешено до конца февраля 2023 года. По утвержденной проектной документации предусмотрен наиболее оптимальный вариант с уменьшением сроков и стоимости строительства сооружения в поселке Шуя с возможным устройством автобусного объездного маршрута. Продолжительность объезда при этом составляет 14 минут.

Работы по реконструкции аварийного моста запланированы до 2024 года. На это время водителям и пешеходам придётся пользоваться объездным путем.

Временный пешеходный мост соорудить здесь не смогут по ряду причин. Во-первых, в этом случае подготовительные работы до начала демонтажа существующего моста должны быть увеличены на 7 месяцев, 4 месяца уйдет на разборку временного пешеходного моста, а также увеличение стоимости строительства при этом составит 110 млн рублей. Кроме того, при устройстве дополнительного искусственного сооружения возникает необходимость включения дополнительных затрат по ущербу водным ресурсам. А в результате все перечисленные факторы потребуют внесение изменений в утвержденную проектную документацию и прохождение повторной Госэкспертизы.

«Мостовые сооружения — это всегда самый сложный вид строительных работ, необходимо набраться терпения. Мост в поселке Шуя очень важен для жителей, он был построен более 60 лет назад и на сегодняшний день является аварийным, требует реконструкции. В случае возникающих вопросов, рекомендуем обращаться в КУ РК „Управтодор РК“ по круглосуточному телефону: (814-2) 59-99-89», — отметили в министерстве.

В Минтрансе напомнили, что вносятся изменения в маршруты пригородных автобусов в направлении Шуя (Шуйская). Часть маршрутов будет заходить в Шую только со стороны Шуйской (это маршруты в направлении Лучевого 1 и 2, Кондопоги, Кончезеро и Спасской Губы). Маршруты проходящие через Низовье будут проходить по Шуе с обоих сторон моста (с объездом по федеральной трассе «Кола»).

Ранее сообщалось, мост в центре Петрозаводска закроют на год из-за капремонта.

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