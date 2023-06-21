Пешеходам в историческом центре Петрозаводска на головы валятся куски штукатурки

Большая часть домов на проспекте Ленина, отремонтированных к столетию Карелии, разваливается на глазах.

В единой дежурно-диспетчерской службе города предупредили о штукатурке, которая кусками падает на тротуары у дома №37 по проспекту Ленина, со стороны Красноармейской.



Информацию передали в управляющую компанию «Благоустройство» для обследования и принятия мер.



Напомним, ранее мы уже сообщали об этом разваливающемся доме.



Также напомним, муниципальная «Служба заказчика» добивается в суде восстановления фасадов домов по проспекту Ленина. Речь идет о домах №№ 25, 35, 36 и 37.



Фасады этих исторических зданий к вековому юбилею республики ремонтировал подрядчик ООО «Стройинвест».



Юбилей отметили в 2020 году, а уже на следующий год, как сообщает мэрия, специалисты муниципальной «Службы заказчика» нашли нарушения.





