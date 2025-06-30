Пешеходную дорожку восстановили в одном из районов Петрозаводска

На проблему обратили внимание местные жители.

В Петрозаводске после обращений жителей отремонтировали пешеходную дорожку в Липовой аллее возле улицы Фрунзе. Об этом рассказала председатель Петросовета Надежда Дрейзис на своей странице в соцсети.

По словам Надежды Дрейзис, после обильных дождей на покрытии появились провалы. В пятницу подрядчик в рамках гарантийных обязательств исправил все дефекты.

– Хочу поблагодарить всех, кто обратил внимание на ситуацию и своевременно предупредил нас. Я убеждена и не устану повторять, что наш любимый город — это наш общий дом, который мы можем обустраивать только вместе. Народный контроль играет важную роль в этом благом деле и очень помогает как администрации карельской столицы, так и депутатам, – сказала Надежда Дрейзис.