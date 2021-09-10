Пешеходные мосты на пути к «Лотос Плазе» в Петрозаводске стали опасны для людей (ФОТО)

Два пешеходных моста, ведущих к торгово-развлекательному центру «Лотос Плаза» в Петрозаводске, полуразрушены и опасны для людей.

Об этом рассказали подписчики группы «Живой Петрозаводск» Вконтакте.

Они опубликовали фотографии мостов со стороны улицы Сыктывкарская в микрорайоне Древлянка и улицы Софьи Ковалевской в микрорайоне Перевалка.

«Давно пробежали вешние воды, разрушив дорогу к „Лотос Плаза“. Но починить — видно не судьба!», — говорится в подписи к фото моста на Древлянке.

«У нас все будут ждать пока кто-нибудь навернется и что-нибудь сломает в этой яме! Так всегда происходит у нас в городе!» — возмутился один из подписчиков.