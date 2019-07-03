Пешеходные переходы в Петрозаводске приподнимут над уровнем дороги

В Петрозаводске продолжаются работы по модернизации нерегулируемых пешеходных переходов, сообщили в администрации города.

Мероприятия проводятся у школ и детских садов в рамках федеральной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения".

Подрядная организация заканчивает установку ограждений у восьми пешеходных переходов, расположенных вблизи образовательных учреждений Петрозаводска.

"После завершения этих работ специалисты приступят к устройству искусственных неровностей, нанесению разметки и оборудованию переходов необходимыми техническими средствами организации дорожного движения", - сообщил начальник управления городского хозяйства и транспорта Андрей Бекелев.

Для повышения безопасности пешеходные переходы будут приподняты над уровнем дороги и оснащены моргающими светодиодными светофорами с автоматической регулировкой яркости. Участки улично-дорожной сети Петрозаводска приводятся в нормативное состояние в соответствии с требованиями национальных стандартов и ГОСТов.

Работы выполняет ООО "Вектор" (г. Оренбург) в рамках федеральной целевой программы по повышению безопасности дорожного движения.

В июле будут оборудованы восемь нерегулируемых пешеходных переходов по следующим адресам: ул. Антонова, 10 (средняя школа №3), ул. Антонова, 12 (детский сад №61), ул. Балтийская, 11 (детский сад №91, МВСОУ "Центр образования"), ул. Древлянка, 19 (детский сад №112), ул. Ключевая, 26 (детский сад №64), ул. Мелентьевой, 44 (детский сад №49), ул. Парфенова, 2 (средняя школа №2), ул. Сулажгорская, 4 к1 (средняя школа №12).