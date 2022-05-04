Пешеходный мост через реку Неглинка в Петрозаводске ушел под воду

Недавно восстановленный мост у торгового центра «Лотос Плаза» затопило.
Пешеходный мост через реку Неглинка, со стороны Храма Целителя Пантелеймона в сторону торгового центра «Лотос Плаза» затоплен, сообщает ЕДДС Петрозаводска.
«Пользоваться мостом запрещено. Информация передана в МКУ Служба Заказчика», - говорится в сообщении службы.
В паблике «Живой Петрозаводск» опубликовали фото моста в парке «Зеленый берег» напротив ТРЦ «Лотос Плаза».
«Безобидная, практически пересыхающая летом, река Неглинка, сегодня несет бурный поток талых вод и ливневых дождей. Смывая небольшие мостики», - комментируют фото в паблике.
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