Пешеходный мост к туристической жемчужине карельского Севера почти достроен

Переправу к объекту ЮНЕСКО, Беломорским петроглифам, возводят по федеральной программе.

Как рассказали в региональном управлении по охране объектов культурного наследия, пешеходный мост через реку Кислый Пудас, который ведет к Беломорским петроглифам, практически достроен.



«Это происходит, благодаря индивидуальной программе социально-экономического развития республики», — отметили чиновники.



Работы выполняет ООО «Арго Строй» по заказу Упрдора Карелии. Напомним, стоимость проекта - 140 млн рублей.



Напомним, параллельно на площадке возле петроглифов по той же программе возводят визит-центр. В этом году на его строительство республика получила 200 млн рублей, на работы в следующем году — 495 млн.