Пешеходный мост на станции в Карелии привели в порядок только после вмешательства прокуратуры

Транспортная прокуратура заставила железнодорожников убраться на мосту в Медвежьегорске.
Карельская транспортная прокуратура установила, что содержание и уборка пешеходного моста на станции Медвежья Гора оставляют желать лучшего.
Надзорный орган внес представление директору обслуживающей организации. В результате нарушения устранены, говорится в сообщении пресс-службы Северо-Западной транспортной прокуратуры.
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