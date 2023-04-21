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Пешеходный мост на станции в Карелии привели в порядок только после вмешательства прокуратуры

Новости. Общество
12:00, 01 Июля 2023
фото: © karjalanrajat.heninen.net

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Транспортная прокуратура заставила железнодорожников убраться на мосту в Медвежьегорске.

Карельская транспортная прокуратура установила, что содержание и уборка пешеходного моста на станции Медвежья Гора оставляют желать лучшего.

Надзорный орган внес представление директору обслуживающей организации. В результате нарушения устранены, говорится в сообщении пресс-службы Северо-Западной транспортной прокуратуры. 

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