Пешеходный переход у одной из школ Петрозаводска перенесут из-за замены труб

В начале 2023 года изменится схема движения в Октябрьском районе Петрозаводска.

С начала нового года изменится схема движения транспорта и пешеходов в Октябрьском районе. Коммунальщики закроют проезд автомобилей по Советской улице, сообщили в городской администрации.



А именно: с 9 января по 28 февраля на участке между улицами Лисицыной и Краснофлотской; 9 января по 26 марта – между улицами Мелентьевой и Лисицыной; с 20 февраля по 20 апреля – между Краснофлотской и Мурманской улицами; с 28 февраля по 15 апреля – между улицами Грибоедова и Мурманской; с 1 марта по 15 мая – между улицами Грибоедова и Московской.



С 10 по 25 мая частично ограничат движение по Московской улице, возле пересечения с Советской со стороны средней школы №6. Пешеходный переход, ведущий к школе, с 1 марта временно перенесут.



Его разместят на другой стороне перекрестка – чуть ближе к Первомайскому проспекту. Также, с 9 января по 26 марта временно перенесут пешеходный переход на пересечении улиц Советской и Мелентьевой. Его передвинут ближе к улице Калевалы.



С 10 по 25 января запланированы земляные работы вдоль Октябрьского проспекта, между улицами Мелентьевой и Краснофлотской. Большая часть изменений коснется пешеходов. Будут закрыты участки тротуара в районе детской городской поликлиники №1.



Для пешеходов здесь организуют проход по деревянным настилам. Для автомобилистов временно сузится проезжая часть Октябрьского проспекта по направлению к центру города, в районе пересечения с Мелентьевой. Также закроют доступ с Октябрьского проспекта на улицу Лисицыной возле парковки у поликлиники (четная сторона).



Проезд к медицинскому учреждению от улицы Зайцева вдоль скверов Лантратовского и Марии Мелентьевой сохранится. Также земляные работы в указанные сроки будут проводить между домами №10 и №12 на Краснофлотской улице. В этом месте сузится проезжая часть - по четной стороне.



Подробнее о планах властей на развитие района читайте «Столицы на Онего» - «Модернизация и развитие: как изменится Октябрьский район Петрозаводска».