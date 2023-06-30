Пешеходный переход в верхней части Перевалки перенесут по просьбам жителей Петрозаводска

Существующая «зебра» в районе Черняховского-Фрунзе расположена в неудобном месте, ее перенесут, сообщила врио главы Петрозаводска.

Временно исполняющая обязанности главы столицы Карелии Инна Колыхматова рассказала в соцсети о результатах выездного совещания на Перевалке.



В частности, чиновники посетили район пересечения улиц Черняховского и Фрунзе.

«Через Черняховского проходит основной путь горожан в направлении центра города вниз по Фрунзе, - написала Колыхматова. - Существующий пешеходный переход расположен в неудобном месте. Жители неоднократно обращались в администрацию о переносе «зебры». В результате оборудуем здесь переход со светофорами и пешеходно-вызывными устройствами, дорожными знаками и разметкой».



Кроме того, написала она, запланирован ремонт улиц Черняховского и Пархоменко, в Липовом парке обсутроят освещение.