«Пешеходы... мелкими перебежками от надвигающегося авто...» - жительница Петрозаводска показала последствия расчистки дороги

Пешеходы вынуждены пробираться по сугробам из-за расчищенной для транспорта дороги в крупном районе Петрозаводска.

Последствия работы снегоуборочной техники зафиксировала на фотокамеру жительница Кукковки. Фотографии появились в паблике «КУККОВКА.РФ | микрорайон Кукковка».

«Кто автор сих инсталляций? Кому благодарность выразить?» — написала жительница Кукковки.

«Очищена дорога для транспорта. Пешеходы, понятное дело, сами по себе, кто не умеет летать, не летает — мелкими перебежками от надвигающегося авто из сугроба в сугроб», — рассказала женщина о вынужденных маневрах пеших участников движения.

Завален проход к колонке с водой, равно как и пожарный колодец, уточнила пользователь сети.

«Сломано две лопаты в неравной борьбе», — добавила автор фото.

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