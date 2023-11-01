Пешеходы недовольны отсутствием тротуаров на одной из улиц Петрозаводска

В соцсети горожане критикуют состояние и содержание улицы на Перевалке.

Как сообщил анонимный пользователь паблика «ДТП Петрозаводска и Карелии», на улице Островского пешеходы испытывают серьезные проблемы с передвижением.



«Улица Островского. Тротуара на ней не было отродясь. Вроде даже почищена немного, но так, что на дороге помещается полторы машины. А где идти пешеходам?» — спросил автор поста.



Отметим, в комментариях добавили, что такая же ситуация с основной дорогой в районе СКЗ. Та же история — на Олонецкой улице.



Напомним, несколько лет назад на Олонецкой пожилая петрозаводчанка погибла под колесами УАЗа.