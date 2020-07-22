Пешеходы рискуют попасть под колеса машин из-за огромной лужи в центре Петрозаводска (ФОТО)

После дождя тротуар на улице Антикайнена затопило, пешеходы передвигаются по поребрику.

В редакцию "Столицы на Онего" читатели прислали фото с видом участка тротуара на улице Антикайнена, в районе перекрестка с проспектом Ленина. После дождя в минувшую среду горожане вынуждены были выходить либо на проезжую часть, либо балансировать на поребрике, чтобы преодолеть водное препятствие.

"Вроде дороги и тротуары ремонтируют, а лужи никуда не исчезают. Десятилетиями горожане вынуждены скакать по лужам. Неужели нужно дожидаться беды, когда кто-нибудь соскользнет с поребрика на проезжую часть. Водитель не успеет остановиться…", - сокрушаются наши читатели.

Напомним, лужа 20-летней давности постоянно перекрывает жильцам дома в Петрозаводске вход в подъезд.