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Пешеходы рискуют попасть под колеса машин из-за огромной лужи в центре Петрозаводска (ФОТО)

Новости. Общество
11:12, 23 Июля 2020
фото: © читатель "Столицы на Онего"
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После дождя тротуар на улице Антикайнена затопило, пешеходы передвигаются по поребрику.

В редакцию "Столицы на Онего" читатели прислали фото с видом участка тротуара на улице Антикайнена, в районе перекрестка с проспектом Ленина. После дождя в минувшую среду горожане вынуждены были выходить либо на проезжую часть, либо балансировать на поребрике, чтобы преодолеть водное препятствие.

"Вроде дороги и тротуары ремонтируют, а лужи никуда не исчезают. Десятилетиями горожане вынуждены скакать по лужам. Неужели нужно дожидаться беды, когда кто-нибудь соскользнет с поребрика на проезжую часть. Водитель не успеет остановиться…", - сокрушаются наши читатели.

Напомним, лужа 20-летней давности постоянно перекрывает жильцам дома в Петрозаводске вход в подъезд.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2020-07-23 11:51:27
Ливнёвки надо менять,прежде чем дороги делать. Сейчас новенький асфальт будут вскрывать,как же без этого.
новый
2020-07-23 11:51:00
Фукусятина. Агрикалчнутые "интеллектуалы" любят лужи фотографировать. Скоро стихи про них начнут вслух читать.
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