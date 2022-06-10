Пешеходы сломали ограждение у железнодорожного вокзала в Петрозаводске

Карельская транспортная прокуратура выявила нарушения на объектах железнодорожного транспорта.

Представители прокуратуры обнаружили вблизи железнодорожного вокзала на станции Петрозаводск повреждение в периметровом ограждении. Это создает свободный доступ для несанкционированного перехода граждан через железнодорожные пути, отметили в ведомстве.

По результатам проверки транспортная прокуратура внесла представление начальнику Петрозаводской дистанции пути.

Устранение нарушений контролируется.

Ранее сообщалось, транспортный прокурор выявил нарушения прав инвалидов на таможне в Карелии.