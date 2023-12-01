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Пешеходы требуют от властей Петрозаводска привести в порядок Гоголевский мост

Новости. Общество
14:00, 03 Декабря 2023
фото: © паблик ВК «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск»

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Чиновникам предложили не дожидаться весны и вычистить снег.

Пользователь сообщества «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск» обратился к мэрии карельской столицы с требованием убрать снег в районе одного из городских мостов.

«Уважаемая администрация, приведите в порядок пешеходную зону Гоголевского моста, с правой стороны, если спускаться сверху вниз. Не ждите, пока вашу работу солнышко летом сделает.
Состояние на субботу, утро 2 декабря», — говорится в сообщении. 





Напомним, ранее петрозаводчане попросили власти перестать портить бордюры и закупить цивилизованную снегоуборочную технику.

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