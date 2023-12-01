Пешеходы требуют от властей Петрозаводска привести в порядок Гоголевский мост

Чиновникам предложили не дожидаться весны и вычистить снег.

Пользователь сообщества «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск» обратился к мэрии карельской столицы с требованием убрать снег в районе одного из городских мостов.



«Уважаемая администрация, приведите в порядок пешеходную зону Гоголевского моста, с правой стороны, если спускаться сверху вниз. Не ждите, пока вашу работу солнышко летом сделает.

Состояние на субботу, утро 2 декабря», — говорится в сообщении.











Напомним, ранее петрозаводчане попросили власти перестать портить бордюры и закупить цивилизованную снегоуборочную технику.