Пешеходы требуют от властей Петрозаводска привести в порядок Гоголевский мост

Чиновникам предложили не дожидаться весны и вычистить снег.
Пользователь сообщества «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск» обратился к мэрии карельской столицы с требованием убрать снег в районе одного из городских мостов.
«Уважаемая администрация, приведите в порядок пешеходную зону Гоголевского моста, с правой стороны, если спускаться сверху вниз. Не ждите, пока вашу работу солнышко летом сделает.
Состояние на субботу, утро 2 декабря», — говорится в сообщении.
Напомним, ранее петрозаводчане попросили власти перестать портить бордюры и закупить цивилизованную снегоуборочную технику.
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