Пешеходы в Петрозаводске то скачут по лужам, то катятся по льду (ФОТОФАКТ)

Дорожные службы не успевают за изменениями погоды, в результате пешеходам приходится преодолевать тротуары то вплавь, то балансируя по льду.

В редакцию «Столицы на Онего» горожане присылают фото улиц Петрозаводска, покрытых льдом.

«Вчера еще плавали, а сегодня уже коньки надо доставать. Все замерзло. На Мерецкова можно просто ехать, как с ледяной горки», — пишут читатели.

Напомним, что в минувший четверг, 19 января, была оттепель и горожане жаловались, что по тротуарам между луж скачут, как горные козлики.