Пескоразбрасыватель оказался в кювете среди берез после тройного ДТП в Костомукше

Днем 26 числа в городе Горняков не поделили дорогу три автомобиля.

Как в социальной сети рассказали костомукшские спасатели, 26 декабря, в 15.55, пожарные выезжали на проспект Горняков, где столкнулись три автомобиля.



Легковушка оказалась сильно разбита, а один двух из грузовиков вылетел в кювет, где врезался в деревья.



Информацию о пострадавших уточняем.



















