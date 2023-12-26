Пескоразбрасыватель оказался в кювете среди берез после тройного ДТП в Костомукше

Днем 26 числа в городе Горняков не поделили дорогу три автомобиля.
Как в социальной сети рассказали костомукшские спасатели, 26 декабря, в 15.55, пожарные выезжали на проспект Горняков, где столкнулись три автомобиля.
Легковушка оказалась сильно разбита, а один двух из грузовиков вылетел в кювет, где врезался в деревья.
Информацию о пострадавших уточняем.
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