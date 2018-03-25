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Новости. Политика
14:15, 25 Марта 2018

Песков назвал формирование новой команды в числе первых задач Путина после выборов

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Первые шаги Владимира Путина во внутренней политике после победы на выборах президента будут связаны с реализацией положений послания президента Федеральному собранию и формированию новой команды.

"Во-первых, будет формализована "дорожная карта" по реализации положений послания. Второе - это будет формирование новой команды, которая пойдет дальше. Это и кабинет министров, и администрация президента", - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью программе "Итоги недели" на НТВ.

Песков подчеркнул, что ситуация на международной арене меньше волнует Путина, чем внутренние проблемы. "Для него это не приоритет. Для него приоритет - это внутренние дела, это те проблемы, которыми он занимается в ежедневном круглосуточном формате. Свидетелем этого я являюсь постоянно. Без выходных, без четких часов рабочего дня. Вот это является его приоритетом", - сказал Песков.

После президентских выборов, которые прошли 18 марта, Путин заявлял, не намерен до инаугурации производить изменения в составе правительства, передает "Интерфакс".

Отвечая на уточняющий вопрос о том, определился ли он с кандидатурой нового председателя правительства и может ли им вновь стать действующий премьер Дмитрий Медведев, Путин заявил: "Что касается председателя правительства и правительства в целом, то я уже сказал: я, конечно, об этом думаю, но предметно начинаю думать с сегодняшнего дня, потому что нужно было дождаться результатов выборов".

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