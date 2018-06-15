Дверь Экошпон
2590
1990
Ламинат Egger
858
429
Унитаз-компакт
3590
2990
Триммер
1290
777
Люстра
2990
1990
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Политика
16:57, 15 Июня 2018
фото: globallookpress.com

Песков прокомментировал обещание Путина не повышать пенсионный возраст

По теме

В Карелии уволен очередной руководитель Управления капитального строительства
15.06.18 16:26
Парфенчиков заявил о важности расширения диалога мусульманских объединений с властью
15.06.18 10:02
Беньяминова останется председателем Конституционного суда Карелии
14.06.18 15:17
Все новости
Загрузка...

В Кремле объяснили предложение правительства увеличить пенсионный возраст вопреки прежним обещаниям президента России Владимира Путина происходящими в мире изменениями.

Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил журналистам, передает РБК.

О том, что пенсионный возраст не будет повышаться во время президентства Путина, он говорил в 2005 году. "Я против увеличения сроков пенсионного возраста. И пока я — президент, такого решения принято не будет", — утверждал глава государства в ходе прямой линии в 2005 году.

По словам Пескова, за эти годы произошли серьезные изменения.

Вот здесь – подробнее.

По теме

В Карелии уволен очередной руководитель Управления капитального строительства
15.06.18 16:26
Парфенчиков заявил о важности расширения диалога мусульманских объединений с властью
15.06.18 10:02
Беньяминова останется председателем Конституционного суда Карелии
14.06.18 15:17
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
banan
2018-06-15 17:30:47
Царское слово тверже гороха)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
14.06.2018, 22:00
С 1 июля налоговая получит полный контроль над счетами россиян
09.06.2018, 12:17
Под Петрозаводском на женщину напала змея
11.06.2018, 09:43
Стала известна судьба ребенка, чья мама умерла в роддоме Петрозаводска
08.06.2018, 11:28
Медведев приедет в Карелию в конце июня
08.06.2018, 09:59
Город, в котором я родился, убивают
12.06.2018, 12:00
ВИДЕО: Лось бежит по улицам Петрозаводска

Аналитика

Сегодня 14:57
Обществоведение
"Мы съедем – о нас забудут"
Дом №16 по улице Державина, признанный администрацией Петрозаводска аварийным и опасным для проживания, до сих пор не расселен.
Имперские замашки 5
13.06.2018 15:41
В Карелии вступают в силу новые штрафные санкции 2
08.06.2018 12:43
"Отправляем детей в школу и боимся - вернутся они или нет" 1
08.06.2018 09:51
"Это – игра в договорняк" 2
07.06.2018 12:08
Вся аналитика

Чтиво

14.06.2018 10:00
Без политики
"Стали лучшими, потому что работаем на совесть"
Специалисты "ПКС-Водоканал" привезли главный приз с престижного конкурса профессионального мастерства.
"Мы – первопроходцы" 5
13.06.2018 11:48
Город, в котором я родился, убивают 8
08.06.2018 09:59
Сколько стоит сборная России?
06.06.2018 14:19
архив чтиво

Медиа

СТОП-КАДР на ТНТ-ОНЕГО с Ефимом Овчинниковым
Сегодня 11:06
все фото и видео

Опрос

Как сборная России по футболу выступит на ЧМ-2018?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»