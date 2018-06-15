Песков прокомментировал обещание Путина не повышать пенсионный возраст

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В Кремле объяснили предложение правительства увеличить пенсионный возраст вопреки прежним обещаниям президента России Владимира Путина происходящими в мире изменениями.
Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил журналистам, передает РБК.
О том, что пенсионный возраст не будет повышаться во время президентства Путина, он говорил в 2005 году. "Я против увеличения сроков пенсионного возраста. И пока я — президент, такого решения принято не будет", — утверждал глава государства в ходе прямой линии в 2005 году.
По словам Пескова, за эти годы произошли серьезные изменения.
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