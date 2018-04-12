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Новости. Общество
22:00, 12 Апреля 2018

Песков сказал, что в России нет олигархов, но россияне не согласились

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Подавляющее большинство россиян считает, что в стране есть олигархи, сообщает ТАСС, ссылаясь на результаты опроса ВЦИОМ.

Не сомневаются в наличии олигархов в России 94% опрошенных. Только три процента россиян заявили, что олигархов в стране нет. Столько же респондентов затруднились ответить на вопрос центра изучения общественного мнения.

Опрос провели в связи с тем, что 5 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами заявил, что времена, когда в России были олигархи, давно прошли.

Согласно опросу ВЦИОМ, результаты деятельности олигархов россияне чаще оценивают негативно. 44% от числа тех, кто уверен, что в РФ есть олигархи, выразили мнение, что они приносят больше вреда, чем пользы. 36% полагают, что олигархи приносят "примерно поровну и пользы, и вреда". 9% считают, что олигархи приносят больше блага.

По словам директора ВЦИОМ Валерия Федорова, олигархов в России воспринимают "как данность, как неотъемлемый элемент отечественного бизнес-ландшафта". "Главные претензии к олигархам связаны с полукриминальным, как многие считают, происхождением их капитала и с их чрезмерным политическим влиянием", - добавил Федоров.

Опрос ВЦИОМ проводился методом телефонных интервью 7-8 апреля 2018 года. В нем приняли участие 2000 россиян в возрасте от 18 лет.

В рейтинге известности олигархов, по данным ТАСС, лидирует Роман Абрамович, которого назвали 15% респондентов, в тройке также совладелец "Русала" Олег Дерипаска (8%) и бизнесмен Михаил Прхоров (7%).

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